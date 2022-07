Nowe kolekcje Cerrad x La Mania Home: zakochaj się w pięknie wnętrz

“Wnętrza, tak jak moda, wyrażają charakter człowieka, budzą emocje i inspirują do działania. Wnętrzem domu, jego energią możemy zmienić nasze życie na lepsze” – mówi Joanna Przetakiewicz, Ambasadorka Projektu i założycielka domu mody La Mania. To właśnie Jej przesłanie przyświecało projektantom podczas tworzenia kolekcji płytek inspirowanych fascynującymi kierunkami podróży.

Owiane tajemnicą, orientalne Maroko, pełen południowego słońca Mediolan, tętniąca życiem Brazylia, klasyczna Grecja, a może hipnotyzujący swoim rytmem Nowy Jork – wyraźne, namacalne inspiracje tymi miejscami decydują o unikalności płytek.

Na projekt składają się cztery wyjątkowe kolekcje: Brazilian Quartzite, Ceppo Nuovo, Modern Concrete oraz Marmo Thassos/Morocco. Wszystkie zapraszają w podróż w odległe zakątki świata, łącząc miłość do mody z zamiłowaniem do niepowtarzalnego, ponadczasowego designu.

Gdy zostały zaprezentowane podczas prestiżowego wydarzenia Międzynarodowych Targów Ceramiki i Wyposażenia Łazienek Cersaie w Boloniib>, od razu wzbudziły zainteresowanie. Marce Cerrad w połączeniu z La Mania Home udało się połączyć pozornie dwa odległe od siebie światy: branżę budowlaną oraz modową. O inspiracji stojącej za powstaniem kolekcji opowiadała ambasadorka projektu Joanna Przetakiewicz , zwracając uwagę na rolę sztuki, która pozwala wyzwolić z rutyny codzienności.

Nie trzeba było długo czekać na to, by tak wyjątkowa współpraca została dostrzeżona i doceniona. Kolekcja Ceppo Nuovo, inspirowana pięknem Mediolanu, zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę Red Dot Award. Nie bez powodu nazywana jest ona “Oscarem designu” – to najbardziej renomowany, światowy konkurs, który już od 1955 roku wyróżnia produkty charakteryzujące się nieprzeciętnym designem i najwyższą możliwą jakością.

“Wydawać by się mogło, że branża budowlana i branża modowa to dwa różne światy. Natomiast okazuje się, że łącząc ludzi w ramach jednego zespołu projektowego można uzyskać doskonałe efekty” – wspomina Paweł Bąk, Chief Executive Officer marki Cerrad. Dzięki temu, że obie firmy wiedzą jak kluczowa jest najwyższa jakość użytych materiałów oraz wykonania, uzyskano produkty, które z dumą można eksponować we wnętrzach domów i mieszkań, a jednocześnie cieszyć się nimi przez długie lata.

Niezależnie od tego, czy chcesz zachwycić się surowością nowojorskiego marmuru, zakochać w tętniącej rytmem, słonecznej Brazylii – w kolekcjach Cerrad x La Mania Home z pewnością znajdziesz coś w sam raz dla siebie.

Sprawdź najnowsze kolekcje na stronie www.lamania.cerrad.com